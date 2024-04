L’Inter ora sia cannibale! E certe reazioni indicano una paura… altrui

(Di martedì 9 aprile 2024) La vittoria di ieri per 1-2 delcontro l’Udinese, arrivata al 95?, avvicina la squadra di Inzaghi all’obiettivo: mancano otto punti per la festa tricolore. Che sta facendo letteralmente impazzire certi avversari. NON VALE… GUFARE – Intervallo di Udinese-Inter, ieri sera. I friulani sono avanti 1-0, gol di Lazar Samardzic per un qualcosa che definire tiro in porta è eccessivo. Le battute sul mancato trasferimento di agosto si sprecano, da parte dei tifosi di altre squadre, e c’è chi tira fuori discutibili tabelle di “rimonta” del Milan. Risatine che però tornano indietro nello spazio di quarantacinque minuti più recupero, anzi in un momento ben preciso. Al 95?, quando Davide Frattesi ha spinto in gol il pallone dell’1-2. Festeggiato esultando «come se fosse stata vinta la Champions League»: sì, perché questa Inter adesso non deve più lasciare le briciole agli ...

