L' indagine Ue sulla Cina e il tentativo di salvaguardare le elezioni

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 9 aprile 2024) Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! L’Ue, con toni inusitatamente duri, prova a fermare le attività di sostegno irregolari del governo cinese a favore di alcune produzioni strategiche nel settore energetico. E si può leggere accanto all’ildi tenere leeuropee e tutte le consultazioni democratiche che si svolgeranno da qui in avanti in Ue al riparo da influenze esterne non dichiarate e non compatibili per la corretta competizione politica. Un passo ambizioso, serviranno aggiustamenti e manutenzione, ma l’idea è da approvare. Di cosa parlare stasera a cena Fatto #1 Il Def c’è e non c’è. Certamente non punta troppo in alto, anzi ha una strana vocazione al ...