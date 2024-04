Lucia Ferrari è l’eliminata dalla terza puntata del serale. La ballerina della squadra di Emanuel Lo ha lasciato definitivamente la scuola di Amici 23. Il suo addio è il quinto, in ordine di tempo, ... (caffeinamagazine)

Ultima tra i paesi Ue, anche la Spagna ha deciso ora di eliminare i cosiddetti “visti d’oro” , ossia i permessi di soggiorno concessi a chi investe almeno 500mila euro in immobili del paese ed ... (ilfattoquotidiano)

Anticipazioni Isola dei famosi 2024 , c’è subito nomination per eliminazione! I 4 a rischio La stagione 2024 de L’ Isola dei famosi si è aperta con una carica di adrenalina e tensione, portando i ... (termometropolitico)

Greta Thunberg, 'in tutto il mondo i governi vengono portati in tribunale' - Bruxelles – La sentenza storica è arrivata: per la prima volta la Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha riconosciuto un’autorità statale colpevole di inazione contro il cambiamento climatico. Il trib ...informazione

L'inazione dei governi sul clima può essere una violazione dei diritti umani - La Corte Europea di Strasburgo ha condannato la Svizzera per non aver fatto abbastanza per l'ambiente, ma ha rigettato due ricorsi simili. Greta esulta: "È solo l'inizio" ...today

La Corte europea condanna la Svizzera: “Non ha agito per ridurre il rischio climatico” - Il diritto a essere difesi dalle conseguenze della crisi climatica, cioè dall’impoverimento delle condizioni di vita e dall’aumento del rischio di morire travolti da una frana o uccisi dalla siccità, ...huffingtonpost