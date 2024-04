Liceo artistico La carica dei 600 ex alunni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Sorrisi, lacrime, abbracci, tanti ricordi e la voglia di esserci. È stato questo e molto altro ‘Carrara comunità artistica’, la réunion organizzata sabato dagli studenti delper raccogliere volti e testimonianze degli ex allievi del “Gentileschi”. Presente anche la storica dirigente delAnna Maria Danesi. Un tuffo nel passato per oltre seicento ex allievi che hanno partecipato alla ‘chiamata a raccolta’. E sono arrivati anche da fuori Provincia, come Monica Roberta Di Bonito e Lara Berettieri da Spezia, Iris Ratti da Santo Stefano Magra, ma anche ex studenti oggi insegnanti dello stessocome la massese Saskia Griotti. Tra gli ‘ex’ c’erano anche la scultrice carrarese Francesca Bernardini, l’insegnante Marina Giarelli, l’imprenditrice del marmo Fabiola Lazzareschi e la fotografa de La ...