Libri | da Bologna a Francoforte l’Italia ospite d?onore trainata da boom settore ragazzi

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - Alla 61esima edizione di Bologna Children's Book Fair (Bcbf) si sente già aria di Francoforte . La partecipazione del l'Italia come ospite d'onore alla Frankfurter Buchmesse ... (liberoquotidiano)

L’Inter scenderà in campo questa sera a Bologna: si proverà a vincere per continuare la striscia positiva di vittorie nell’anno corrente. Partita equilibrata, ricca di qualità, Così come evidenziato ... (inter-news)