Lezioni di storia del Medioevo con Unipop

(Di martedì 9 aprile 2024) Ilè un periodo circondato da un alone di mistero e proprio per questo è straordinariamente ricco di fascino. Essendo l’età di mezzo, ha caratteristiche che lo legano al passato, ma che preludono anche al futuro, come testimoniano con le loro opere i tre giganti della nostra letteratura Dante, Petrarca e Boccaccio. A questo periodo storico molto esteso e diversificato l’Università popolare di Pistoia dedica un corso che sarà tenuto da Antonio Lo Conte, dottore di ricerca inmedievale, nella sede diin Mariotti 190 (zona Sant’Agostino). Il titolo del corso è "Traed età moderna". Gli incontri si svolgeranno ogni mercoledì del mese, dalle 21 alle 22.30. Per informazioni chiamare lo 0573 760729.