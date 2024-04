Lettera aperta a Motor City Machine Guns e TNA Wrestling

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 9 aprile 2024) La scorsa settimana vi ho parlato deie del loro addio dalla TNA. Sette giorni più tardi ci troviamo nuovamente a parlarne dopo uno scontro generazionale tra l’ex TNA World Champion, Alex Shelley e l’attuale IWGP Global Heavyweight Champion, Nic Nemeth. Dopo una lunga serie di commenti da parte di tutto il roster in merito a questo storico Tag Team eletto due anni fa come il miglior tag dei primi venti anni di storia della Total NonStop Action, ci troviamo nel corso della WrestleMania week e vicini a possibili sorprese come per esempio il debutto della coppia in WWE sponda NXT o il ritorno in AEW nel roster della ROH. Tante possibilità negli eventi di Philadelphia, città in cui i MCMG sono stati avvistati nel corso dei giorni e ...