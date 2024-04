L' eschirichia coli complica i piani per il nuoto di fondo a Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 9 aprile 2024) Disse Marcel Duchamp che lui “dalla Senna ci stava parecchio lontano”, un po’ perché i fiumi non è che gli piacessero troppo, soprattutto perché “già non ho un buon rapporto con i cessi pubblici, figurarsi con il più grande cesso pubblico di”. Senz’alto non è venuto in mente l’artista francese agli organizzatori dei Giochi olimpiciquando decisero, anni fa, di far disputare le prove didie la parte natatoria del triathlon sulla Senna con arrivo sotto il Pont Alexandre III. Serve quasi mai dar retta agli artisti, soprattutto se le cose dette da loro risalgono ottant’anni prima. In ottant’anni le condizioni del fiume disono migliorate, le fogne sono più efficienti, i liquami industriali delle aziende a monte della capitale francese sono tutti convogliati in impianti di ...