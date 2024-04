LEMÓ è in radio dal 12 aprile con “LES MOTS” | il nuovo singolo

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 9 aprile 2024)da venerdì 12sarà in rotazionefonica con “Les”, il quartoestratto dal suo album d’esordio “Chi l’avrebbe mai detto!”. Inoltre annuncia i primi live. Andiamo a saperne di più. “Les” è il quartodiDal 122024 sarà in rotazionefonica “Les”, il quartodiestratto dal suo album d’esordio “Chi l’avrebbe mai detto!”. “Les” è una canzone che parla di due anime che si sfiorano, senza mai parlarsi, trovando un canale comunicativo nella loro comune insicurezza. Lei però ben presto va via, trascinata da un futuro che sente migliore. E c’è appena il tempo di un ...