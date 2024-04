L’eleganza poetica dell’indie Benvegnù | emozioni in acustico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024) Le note hawaiane dell’ukulele, il rap dalla Brianza e una serata dedicata ai tormentoni degli anni ‘90, ma soprattutto il concerto in duo e in versione acustica di uno dei maggiori artisti della scena indipendente italiana, un protagonista della fusione tra canzone d’autore e rock, tra gli autori più sensibili e talentuosi della sua generazione. Sono gli appuntamenti che da domani a sabato accenderanno di musica il palco del Tambourine di Seregno. Il circolo di via Carlo Tenca aprirà le sue porte già domani alle 21.30 con un Laboratorio gratuito integrato di ukulele, un’occasione aperta a tutti, ma rivolta in primis ai più giovani, per avvicinarsi a questo strumento, che dalle Hawaii sta entrando sempre pian piano in voga anche nel nostro Paese, entrando nei più disparati generi musicali, appassionando pure le scuole. Ingresso libero con tessera Arci. Giovedì alla stessa ora ...