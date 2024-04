Lei lo lascia? Lui tappezza la città con le sue foto hard | degrado alle porte di Milano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Lei lo, lui per vendetta hato i muri di Cinisello Balsamo con leintime della ex accompagnate da scritte con insulti e offese ma anche dati personali come nome, cognome, numero di cellulare e i profili social della donna. Spiegando che l'uomo è ora accusato dei reati di stalking e di diffusione di immagini sessualmente esplicite, Federica Zaniboni sul “Il Messaggero” racconta l'ennesimo caso, pesantissimo, di revenge porn previsto dall'art 612 ter del codice penale. Una vendetta pornografica, della quale la vittima si è accorta solo dopo che una sconosciuta, dopo essersi imbattuta nellegrafie, l'ha chiamata per metterla al corrente di quello che stava accadendosue sp. In base a quanto ricostruito da inquirenti e investigatori, spiega il Messaggero, ...