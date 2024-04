Legno e arredo | la guida alla scelta perfetta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Nell'arredamento domestico, ilè sicuramente uno dei grandi protagonisti in tutte le sue lavorazioni, essenze e declinazioni. Si tratta di un materiale naturale ed ecologico impiegato per ogni tipo di mobile e struttura d', per i pavimenti e talvolta anche per gli accessori. Molto, però, dipende dalle sue origini, legate, innanzitutto,tipologia di alberi da cui è stato ricavato. In base a ciò ile di conseguenza gli elementi e i complementi d’che si ottengono da essi avranno caratteristiche differenti, con uno stile e una qualità distintive e prezzi diversi.duro edolce Una prima distinzione comune nell’ambito dell’arredamento è traduro edolce. Si pensa che il primo sia ...