Legge par condicio | è scontro | Gasparri fa il punto della situazione

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 9 aprile 2024)par, è sempre più: il capogruppo in Senato di Forza Italia, Maurizio, ne ha parlato nel corso di una intervista rilasciata al ‘CorriereSera’ Lo fa capire con una battuta (“come il controesodo a Ferragosto ed il picco di influenza a gennaio, arriva a primavera in caso di elezioni“) la vicenda riguardante la par. Un tema che sta creando non poche polemiche. Un emendamento che è stato proposto da Lega, Fratelli d’Italia e Noi Moderati per quanto riguarda il nuovo regolamento televisivo dell’Autorità per le Comunicazioni per le Europee. Si voterà oggi in Vigilanza. Il capogruppo in Senato di Forza Italia, Maurizio(Ansa Foto) Notizie.comAllo stesso tempo Maurizione parla ai microfoni del ...