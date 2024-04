Le testimonianze | Non abbiate paura a chiedere aiuto Io ne sono uscita così

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) VIAREGGIO Malessere. Frustrazione. Disagio. Dolori, familiari e sociali. Disillusioni di un mondo e di un futuro distopico che sembra non offrire niente di più allettante di una dose giornaliera per “anestetizzare“ problemi e sofferenze. Un amore, letteralmente, tossico.solo alcuni dei motivi per cui giovani, e meno giovani, cascano nel vortice della tossicodipendenza ealcuni dei motivi per cui, in quel limbo, cicaduti, riuscendo col tempo ad uscirne, anche Giulia e Simone, che ieri, al teatro Jenco, hanno portato le loro. "Ero una ragazza normale – racconta Giulia – ecaduta nel giro della droga. Dopo due anni di uso, miinnamorata di un ragazzo tunisino con cui, per ricevere le sostanze gratuitamente, ho cominciato a spacciare. Il problema, ...