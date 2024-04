‘Le Streghe-Marco Polo’ e palestra del ‘Galilei-Vetrone’ | consegnati i lavori per 6 | 7 milioni di euro

(Di martedì 9 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAvviati idi demolizione e ricostruzione dell’Istituto di Istruzione Superiore “LePolo” e quelli per la costruzione di unaall’interno dell’area scolastica dell’Istituto Superiore “Galilei – Vetrone”. Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi. Entrambi gli interventi sono stati finanziati per complessivi 6,7dicirca, a valere sugli stanziamenti del PNRR, concessi alla Provincia di Benevento con due distinti Decreti Ministeriali. I Dirigenti della Provincia Angelo Carmine Giordano e Salvatore Minicozzi, con i Responsabili dei due procedimenti, hanno supervisionato la procedura di consegna dei cantieri dialle Ditte aggiudicatarie dei rispettivi ...

CONSEGNATI LAVORI PER IL NUOVO “LE Streghe – MARCO POLO” E PER LA PALESTRA DEL “GALILEI -VETRONE” PER OLTRE 6.6 MILIONI DI EURO COMPLESSIVI - L’abbattimento e la ricostruzione per “Le Streghe – Marco Polo” costeranno Euro 5.085.953 per 836 giorni di lavoro; mentre per la costruzione della nuova palestra nell’area del “Galilei – Vetrone” ...tvsette

Le opere figurative di Paula Rego, un inno rivoluzionario femminile - Le opere figurative di Paula Rego attingono alla tradizione popolare e alle fiabe che tutti abbiamo letto con passione, innocenza e sogni.eroicafenice

Serie B, la Juve Stabia è la terza neopromossa dopo Cesena e Mantova: decisivo il pareggio ottenuto in casa del Benevento - Esulta la Juve Stabia, che grazie al pareggio ottenuto in casa del Benevento ha conquistato la promozione in Serie B ...tag24