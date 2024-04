Le star russe che hanno incoraggiato l’esercito a compiere crimini umanitari in Ucraina

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 9 aprile 2024) Quello che leggete in queste pagine è un estratto del libro di Ian Garner “Figli di Putin” (pubblicato da Linkiesta Books nella traduzione di Anna Zafesova), che racconta come il nuovo fascismo russo indottrini le nuove generazioni. Lo potete acquie nel nostro store online. Questo estratto è stato pubblicato el numero speciale di Linkiesta Paper, pubblicato in occasione del secondo anniversario della guerra in. In edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. È ordinabile qui. All’inizio, in Russia diverse celebrità si sono espresse contro la guerra. Alcuni personaggi che avevano inaspettatamente fatto sentire la loro voce facendo appello alla ragione, come ad esempio Ivan Urgant, il conduttore di un popolarissimo show che da anni andava in onda in tarda serata sulla televisione di Stato, si sono ritrovati ...