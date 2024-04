Le sanzioni del giudice sportivo | 11 giocatori fermati per un turno | Ngonge salta il Frosinone

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Undicisono statiper una giornata daldella serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 31/a giornata. Tra i calciatori espulsi, undi stop per Nikola Krstovic (Lecce). Tra i calciatori non espulsi, squalificati per una giornata Luca Caldirola (Monza), Marten Elco De Roon (Atalanta), Alessandro Deiola (Cagliari), Lautaro Javier Martinez (Inter), Nahitan Michel Nandez Acosta (Cagliari), Cyril Jean(Napoli), Benjamin Jaques Marcel Pavard (Inter), Alexis Jesse M Saelemaekers (Bologna), Suat Serdar (Hellas Verona), Davide Zappacosta (Atalanta) L'articolo proviene da Anteprima24.it.