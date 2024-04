Le risposte al sondaggio del Fatto con Oxfam | il 97% è a favore di un’imposta sui grandi patrimoni E 6 su 10 chiedono di usare il gettito per investire sulla sanità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Più del 97% dei cittadini che hanno partecipato alLa Grande Ricchezza delconvole a introdurre in Italiasui. Quasi altrettanti sono dell’idea che la ricchezza dovrebbe essere tassata di più. E oltre il 60% ritiene che ilaggiuntivo andrebbe utilizzato perdi più nel Servizio sanitario nazionale, il cui lento smantellamento sta preoccupando utenti, medici e scienziati. Sono i principali risultati della survey lanciata il 6 aprile, a cui in poco più di quattro settimane hanno partecipato 6.407 persone. Dietro il supporto quasi unanime alla proposta c’è la convinzione, diffusissima tra quanti hanno risposto (92%), che l’articolo 53 della Costituzione – in base ...