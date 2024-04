Le previsioni di Puppo | “Alcaraz sulla terra ci sguazza Per Sinner Montecarlo non è l’obiettivo”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 aprile 2024) Prime fasi a, dopo l’antipasto domenicale, e prime impressioni per Dariosugli eventi nella puntata speciale di TennisMania, sul canale YouTube di OA Sport, legata al Masters 1000 del Principato. Il commento generale delle giornate iniziali è scarno: “Primi due giorni senza tanti spunti. Tema interessante i primi turni dei primi tre: aspettiamo l’avversario di, Auger-Aliassime avràe Safiullin sarà un bel test per Djokovic. Nagal esprimeun bel gioco“. Quest’ultima frase si pone in riferimento alla sconfitta di Matteo Arnaldi contro l’indiano. Poi si sofferma nel dettaglio sui tre della vetta ATP: “Sono un po’ colpito dal passaggio cemento-. E’ uno dei più difficili della stagione. Io però non mi aspettavo la pacatezza ...