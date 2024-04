Le parole di Netanyahu su Rafah inficiano i negoziati con Hamas I parenti degli ostaggi | «Diteci se sono vivi»

torna l’incubo nucleare in Ucraina , con la centrale di Zaporizhzhia che ha subito un attacco di Droni . Gli Usa: Mosca fa un gioco molto pericoloso. Hamas afferma che le parole del premier israeliano ... (ilsole24ore)

Negoziati ancora in salita. Hamas ha fatto sapere che l’ultima proposta di accordo presentata da Israele non soddisfa le loro richieste. In una dichiarazione diramata martedì, il gruppo palestinese ... (ilfattoquotidiano)