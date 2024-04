Le parole della sinistra Inciuci | campi larghi | capibastone e quel bisogno di sentirsi tribù

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Baldelli Avevamo, da bambini, un lessico privato per le confidenze. Veniva riservato a grandi segreti (come la confessione di una cotta, l’insofferenza verso un insegnante) che dovevano rimanere tali alle orecchie degli adulti o dei compagni di scuola che inmomento avevamo in antipatia. Di norma suddividevamo lein sillabe e a ciascuna ne appiccicavamo un’altra, sempre la stessa. Se Giulia si invaghiva di Michele, il messaggio in codice era: Da-A da-Gi da-u da-li da-a da-pi da-a da-ce da-Mi da-che da-le (A Giulia piace Michele). Eravamo post-dadaisti a nostra insaputa. Una fatica inutile poiché, nel banco dietro il nostro, qualcuno confidava la stessa cosa con lo stesso sistema. Perché lo facevamo, allora? Probabilmente per sentirci parte di una comunità, di un circolo a cui accedevano pochi eletti, coloro che sapevano decifrare il ...