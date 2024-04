Le pagelle Tomassini | giocate da leader Anumba dà il suo contributo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Tassinari 6. Infila la tripla che apre un terzo quarto sontuoso da parte dell’attacco e gestisce il match sempre con un ottimo controllo. Marks 8. 21 dei suoi 26 punti li mette in un secondo tempo in cui non è assolutamente marcabile per nessuna delle guardie di Ciani. Dalla media-lunga distanza è una sentenza, ma piace anche perché dà una grossa mano a rimbalzo (8) e soprattutto è decisivo nei momenti importanti, per ricacciare indietro una Torino che era rientrata a un possesso di distanza. Superlativo.6,5.eccellente in alcune fasi di gioco importanti. 7 punti e 5 rimbalzi, alcuni di questi saltando in testa alle torri torinesi. Non semplice il compito contro una delle squadre più solide in area di tutta la A2, ma lui il suo l’ha fatto. Eccome, se l’ha fatto. Johnson 8. 24 punti con 13 tiri totali, ma soprattutto 9 rimbalzi ...