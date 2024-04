Le Olimpiadi di Parigi 2024 si vedranno anche su Sky! Accordo con Discovery | 1000 ore di diretta

(Di martedì 9 aprile 2024) Sky ha annunciato uncon Warner Bros.per la trasmissione dei Giochi Olimpici di: saranno fruibili dieci canali Eurosport (inclusi nell’abbonamento Sky), uno dei quali in 4K, per un totale di oltreore di. Otto nuovi canali vanno ad aggiungersi alle programmazioni di Eurosport 1 e 2. Inoltre il Roland Garrosdi tennis sarà visibilein 4K su Eurosport 4K. Queste le parole di Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia: “Siamo davvero soddisfatti di questo nuovo, che consolida la nostra partnership con Warner Bros.. E sono felice di poter dare un’altra bellissima notizia ai nostri abbonati che, grazie a Eurosport, potranno godersi ...

