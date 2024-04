«Le mie foto intime sui muri di Cinisello Balsamo e 10 denunce inutili | la giustizia è troppo lenta per tutelare le vittime»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 9 aprile 2024) La storia del revenge porn anon è finita con la condanna al braccialetto elettronico per l’uomo che ha tappezzato la città didella sua ex. Fogli A4 appesi ovunque per mesi con il nome, il cognome e il numero di telefono della vittima. Che oggi ha raccontato la sua storia al Corriere della Sera. Accusando le forze dell’ordine: «Da quando è iniziato questo terrore, ho presentato una decina di. Ho incontrato personale empatico, però non hanno i mezzi, non hanno abbastanza pattuglie. O meglio, i tempi della, per noi comuni cittadini, sono lunghi.lunghi. Se mi sono salvata da un epilogo peggiore, tragico — poteva avvenire di tutto, forse sarebbe avvenuto — è perché ho assunto un investigatore». La relazione La ...