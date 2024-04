Le Iene | ospiti e anticipazioni del 9 aprile | Jannik Sinner accetta la sfida

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 9 aprile 2024)hato ladi Stefano Corti, a dispetto di quanto si era vociferato nei giorni scorsi. Questo e altro nella nuova puntata de Le, storico programma di Davide Parenti in onda come sempre su Italia 1. Oltre ai consueti servizi relativi a cronaca e approfondimento, il 9sonoin studio anche altri due nomi del momento: il cantante Tananai e la stand up comedian Michela Giraud.lade LeImpegnato a Montecarlo, dove risiede e questa settimana in particolare disputerà il torneo del Principato di Monaco, si era parlato di un diverbio trae un inviato de Le ...