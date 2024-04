Le gravi conseguenze di uno sbadiglio a Milano

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 9 aprile 2024) Stavo sbadigliando in stazione (Lambrate). Una donna sui settant’anni fa: “Maleducato!”. Io: “Non sto bene!”. Lei: “Balle, se uno è indisposto non sbadiglia”. Io: “E cosa fa?”. Lei: “Così!”. E si getta per terra. Subito sono arrivati i soccorsi, per non intralciare sono andato via. Penso che fosse innamorata del suo capoufficio. Non sono sicuro.