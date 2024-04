(Di martedì 9 aprile 2024) Chi era favorevole alla vacanza per ildovrebbe essere contrario alla vacanza per ilnei vari atenei italiani, dove gli studenti lo stanno chiedendo ai rettori. Aera organizzazione, tutto pianificato per tempo e già recuperato con un giorno extra di lavoro; nelleè disorganizzazione, tutto chiesto a capocchia un paio di giorni prima. Aera ordine, con una trafila correttamente seguita dagli organismi competenti; nelleè disordine, con una proposta partita all'ultimo da un gruppetto di alunni. Aera realtà, visto che con metà della popolazione studentesca di fede islamica c'era il rischio concreto di banchi comunque vuoti; nelleè immaginazione, ...

di Antonio Passanese La richiesta di aspettativa è stata inoltrata ieri al ministero della Cultura. Ora Eike Schmidt , direttore del museo di Capodimonte e da sabato scorso candidato sindaco per ... (lanazione)

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara denuncia la gravità della situazione, con dati preoccupanti soprattutto nelle periferie delle grandi città del Nord e in alcune zone del ... (orizzontescuola)

Le ferie per Ramadan: a Pioltello era integrazione, all'università è disintegrazione - Chi era favorevole alla vacanza per il Ramadan a Pioltello dovrebbe essere contrario alla vacanza per il Ramadan nei vari atenei italiani, dove gli studenti lo stanno chiedendo ai rettori ...ilfoglio

Al Sermig con OneSight la settimana di visite oculistiche gratuite per 700 rifugiati - Al via stamattina, la maratona della Fondazione benefica di EssilorLuxottica Italia, in collaborazione con l’UNHCR e Comunità di Sant’Egidio ...ilsecoloxix

Prevenzione, Adi e diagnosi in studio. Le novità della convenzione per la medicina generale - Il ministro della Salute evoca le nuove linee organizzative per il territorio, e i sindacati tengono il passo, ma con due velocità. Le posizioni dei diversi sindacati sull’accordo 2022-2024 ...doctor33