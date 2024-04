Le crisi da sovraindebitamento nel nuovo CCII | l’A S D E C accende i riflettori

(Di martedì 9 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Ledanel”, questo è il titolo della due giorni organizzata dall’Associazione per lo studio del diritto dell’esecuzione forzata e della gestione dellae dell’insolvenza (A.S.D.E.C.) di Benevento in programma giovedì 11 e venerdì 12 aprile presso la Sala Convegni del “Museo del Sannio” di Benevento. Una due giorni patrocinata dalla Provincia di Benevento, dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Benevento e Ariano Irpino, dall’Ordine degli Avvocati di Benevento, dall’I.V.G. Napoli, da Confindustria di Benevento e da Futuridea. Il programma prevede giovedì 11 aprile alle ore14.30 l’apertura dei lavori e saluti: coordina il prof. Massimo Zeno (Giudice Tributario – Dottore Commercialista – Docente dell’Università Giustino ...

Con il primo appuntamento del 23 gennaio s corso ha preso il via, presso l’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta , il corso di pratica professionale sulla crisi da ... (ildenaro)

Caserta . Con il primo appuntamento del 23 gennaio s corso ha preso il via, presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta , il corso di pratica professionale sulla ... (casertanotizie)

Povertà, l'Emilia-Romagna rafforza la legge a difesa delle persone sovraindebitate - Mentre la povertà aumenta anche al nord Italia, l'Emilia-Romagna rafforza i suoi strumenti a sostegno delle persone sovraindebitate. Coloro cioè che, non per responsabilità dirette, non riescono più a ...redattoresociale

La giovanissima avvocato e criminologa calabrese Altomonte vola a Parigi - L’avvocato Altomonte, del foro di Reggio Calabria, è criminologa, gestore della crisi da sovraindebitamento, docente di diritto penale e procedura penale ...ilmetropolitano

Acquisti a rate, bollette, spese impreviste: se la porta dell’usura è quella di casa - Imparare a pianificare le spese aiuta a verificarne la sostenibilità e a evitare di diventare economicamente vulnerabili, cioè non più capaci di ripagare i nostri debiti. L'educazione finanziaria aiut ...vita