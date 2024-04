Le “Canzoni libere“ di Fabio Greco oggi a Palazzo Ducale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024)pomeriggio alle 17 a, nei locali dell’Antica Armeria, si svolge la presentazione del volume di versi di, ““. L’evento è organizzato in collaborazione fra Pacini Fazzi editore e Provincia. Un colloquio coordinato dall’editrice Francesca Fazzi frae il Prof. Ferdinando Passalia per introdurre alla lettura delledi, molto noto in città anche per la sua lunga carriera di insegnante di Italiano e Latino nei Licei lucchesi, di cui 30 al Liceo Scientifico Vallisneri. “Abbiamo sempre lasciato uno spazio aperto all’interno del nostro catalogo per la pubblicazione di raccolte poetiche, un genere spesso non ...