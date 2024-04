(Di martedì 9 aprile 2024) Operazione svecchiamento in estate per la. Tanti i calciatori in bilico, soprattutto tra i big, che la società dovrà pensare a come...

Lazio, Tudor ha fatto una richiesta per sostituire Luis Alberto - Operazione svecchiamento in estate per la Lazio. Tanti i calciatori in bilico, soprattutto tra i big, che la società dovrà pensare a come sostituire. Tra questi.calciomercato

Immobile al Napoli, clamorosa ipotesi di scambio proposta dalla Lazio: ADL sta valutando l'opzione - Calciomercato Napoli - Immobile al Napoli e Simeone alla Lazio, è questa la clamorosa ipotesi di scambio che secondo Il Mattino starebbe valutando la Lazio di Lotito che vuole a tutti i costi Simeone ...msn

Tudor Lazio, due giocatori sotto esame del tecnico: devono sudarsi il posto - Tudor Lazio, ora due giocatori biancocelesti sono sotto esame da parte del tecnico croato: devono sgomitare per un posto Come spiega il Corriere dello Sport, in casa Lazio non sarà facile per Cataldi ...lazionews24