Lazio | l’agente di Zaccagni | “Non sento i biancocelesti da 40 giorni | in estate ci guarderemo intorno”

(Di martedì 9 aprile 2024) Sembra sempre più lontano il rinnovo con laper Mattia. Intervistato dal Corriere di Roma,del giocatore Mario Giuffrida ha affermato di non sentire il patron laziale Claudio Lotito da svariati: “Sono quarantache nonnessuno dal club. Non so se Lotito ha altro da fare, ma evidentemente il rinnovo del mio assistito non è la sua priorità, altrimenti il tempo per sistemare il problema lo troverebbe. Inciattorno“. La situazione dell’ex Verona rimane dunque in divenire, e non sarebbe dunque da escludere una sua partenza in. SportFace.