Lazio | il ritiro ad Auronzo resta in bilico | oggi utimo giorno per la firma di Lotito

Al via in Senato l’esame sul decreto Elezioni: bocciato l’emendamento sul Terzo mandato per i governatori di Regione. La Lega propone, con un emendamento, di cancellare il ballottaggi o per i comuni ... (corriere)

Mattéo Guendouzi è sicuramente una nota positiva della stagione deludente della Lazio . Il calciatore francese è un punto di riferimento della squadra e sono in corso contatti per definire il futuro ... (calcioweb.eu)

La Juventus va in ritiro a sorpresa in vista della sfida di Coppa Italia alla Lazio di questa sera. Dopo la sconfitta in campionato proprio contro i bianco celesti, Massimiliano Allegri, secondo ... (sportface)

Mancini in dubbio per Milano (e non si allena). Sulla bandiera con il ratto il giudice chiede gli atti alla Figc: «Decido io» - Gianluca Mancini in dubbio per la gara contro il Milan. Ieri, il difensore ha rispettato la giornata di riposo concessa da De Rossi in vista del doppio impegno contro Milan e Udinese, oggi ...ilmessaggero

Lazio, Auronzo in bilico: ecco quando deve arrivare la firma di Lotito - Nonostante siano stati risolti anche gli ultimi problemi con l'albergo il ritiro ad Auronzo è in bilico: manca la firma del presidente Lotito ...cittaceleste