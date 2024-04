Lazio Felipe Anderson | accordo con la Juve? La smentita dell’agente

Felipe Anderson a un passo dalla Juventus . Chiusura dell'affare a un passo con il brasiliano che arriverebbe in bianconero a parametro zero dalla Lazio .Continua a leggere (fanpage)

Il Messaggero - La Lazio non vuole perdere Felipe Anderson a zero - La Lazio non vuole perdere a parametro zero Felipe Anderson, esterno d'attacco brasiliano classe 1993 che pare essere destinato alla Juventus: come riportato da "Il ...tuttojuve

Rebus Felipe Anderson: a un passo dalla Juve Lotito non molla - Felipe Anderson è un giallo. Da una parte le voci sempre più rumorose su un presunto accordo trovato con la Juventus, dall'altra le rassicurazioni date alla Lazio da parte dei suoi procuratori riguard ...corrieredellosport

Il Messaggero | Intrigo Juve per Zaccagni e Felipe Anderson - Non c'è più il 4-3-3, avanti col 3-4-2-1. Dopo i primi esperimenti, tutti gli esterni e i trequartisti sono in bilico.laziopress