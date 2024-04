Lavori a Palazzo Roverella a Cesena | come cambia la viabilità

(Di martedì 9 aprile 2024), 9 aprile 2024 – Una gigantesca gru che domina una larga fetta del centro storico non può passare inosservata. In queste ore è in fase di montaggio la dotazione strumentale più importante del cantiere che avviluppa il complesso di, sottoposto a un intervento di restyling che entro la primavera del 2026 dovrà restituire alla città una struttura destinata a promuovere l’inclusione sociale. L'interventocopre una superficie di 7.961 metri quadrati e il progetto è stato finanziato dal Pnrrr con 12 milioni di euro. Accoglierà al piano terra attività pubbliche, un ristorante e una caffetteria da 70 posti. Ai piani superiori troveranno invece sede 22 residenze sociali di varie metrature e un co-housing composto da diversi spazi comuni e 7 alloggi, tutti ...

