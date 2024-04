Lautaro Martinez-Thuram | segnali di ripresa! Con l’Udinese zampino sui gol

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 aprile 2024)non hanno interrotto il loro digiuno da gol ma in Udinese-Inter hanno mostrato nettidi: sui due gol nerazzurri c’è il loronon hanno trovato la via del gol in Udinese-Inter ma, rispetto alle ultime uscite, hanno mostrato evidentidi. Entrambi, contro la squadra friulana, sono riusciti ad entrare più nel vivo del gioco, dopo diverse partite in cui non erano riusciti ad incidere né in zona gol né in fase di costruzione della manovra. E c’è di più: entrambi, pur non segnando, sono stati decisivi per i gol che hanno permesso all’Inter di conquistare tre punti ...