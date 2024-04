Lautaro Martinez apre la strada a Sanchez! Pavard ha già un ‘vice’

(Di martedì 9 aprile 2024)sono stati ammoniti con l’Udinese e quindi, essendo entrambi diffidati, salteranno Inter-Cagliari. I due nerazzurri saranno dunque presenti contro il Milan. Inzaghi in attacco potrebbe finalmente puntare sudal 1?: il cileno è in forma e adesso se lo merita. In difesa scelta quasi scontata L’ORA DEL CAMPEON –e Benjaminsalteranno Inter-Cagliari, sfida in programma domenica a San Siro alle ore 20.45, ma ci saranno contro il Milan nella sfida che potrebbe valere lo scudetto della seconda stella. Questo vuol dire che contro gli uomini di Claudio Ranieri, Simone Inzaghi dovrà modificare il suo undici iniziale. Con l’assenza del capitano nerazzurro, scatta finalmente l’ora di Alexis. ...

Lautaro Martinez e Thuram non hanno interrotto il loro digiuno da gol ma in Udinese-Inter hanno mostrato netti segnali di ripresa: sui due gol nerazzurri c’è il loro zampino RIPRESA – Lautaro ... (inter-news)

Decisione ufficiale: gli squalificati sono quattro - Lautaro Martinez, Benjamin Pavard, Alessandro Deiola e Nahitan Nandez out in Inter-Cagliari di domenica prossima per squalifica ...interlive

Trevisani: "Potrebbe entrare in campo come Carla Fracci. Gioca con la morte nel cuore" - In una diretta su Twitch il giornalista sportivo Riccardo Trevisani si è lasciato andare ad una battuta su un top player del campionato italiano.areanapoli

Giudice sportivo, 11 giocatori fermati per un turno: l'Inter perde Lautaro e Pavard - Giudice sportivo, 11 giocatori fermati per un turno: l'Inter perde Lautaro e Pavard Giudice sportivo, 11 giocatori fermati per un turno: l'Inter perde Lautaro e Pavard Tra i fermati anche Saelemaekers ...informazione