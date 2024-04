L' Audi S3 diventa ancora più veloce e bella da guidare

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 9 aprile 2024) L'S3 è sempre stata un riferimento tra quelle che una volta si chiamavano hot hatch e che negli ultimi anni si sono quasi estinte. Stiamo parlando delle berline compatte ad alte prestazioni, un genere di auto nato con la Volkswagen Golf GTI nel 1976 e poi allargatosi fino a raggiungere potenze e velocità degne delle supercar. L'S3 è un'esponente di spicco di questa categoria, dove la RS 3 da 400 CV è una delle regine incontrastate. Ma quest'ultima appartiene a un livellosuperiore, anche a livello di prezzo; la nuova S3 - si tratta del restyling della quarta generazione uscita nel 2020 - si accontenta di 333 CV, che sono comunque sufficienti per raggiungere i 250 km/h (limitati elettronicamente) e per scattare da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi. Sebbene il suo motore 4 cilindri 2.0 TFSI sia utilizzato in tanti modelli del ...