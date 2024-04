Latina | perseguita la ex | divieto di avvicinamento per un 25enne

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 9 aprile 2024), 9 aprile 2024- Nel pomeriggio dell’8 aprile c.a. a, i Carabinieri della locale Stazione, davano esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare deldialla parte offesa con applicazione del dispositivo di controllo elettronico emessa dal Tribunale dinei confronti di cittadino classe 99 residente a, a seguito della commissione del reato di atti persecutori nei confronti della ex convivente, cittadina classe 2003 residente a Pontinia. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato ...