L’Atalanta è in affanno Tante gare | titolari stanchi

(Di martedì 9 aprile 2024)di Gasperini non è abituata a perdere due partite consecutive. La media negli otto anni con Gasp è di due vinte, due pareggiate e una persa ogni cinque, in 371190 vinte (51%), 89 pareggiate e 92 perse. Negli ultimi due anni su 100 partite 49 vinte, 31 pareggiate e 20 perse. Premessa numerica per spieche la Dea raramente ne perde due di fila. Era accaduto a novembre in campionato con le sconfitte contro Napoli e Torino (intervallate però dal pareggio europeo contro lo Sporting Lisbona) ed è poi successo un mese fa, con la doppia sconfitta il mercoledì al Meazza contro l’Inter e quattro giorni dopo in casa contro il Bologna, anche in quel caso giocando ogni quattro giorni come accaduto mercoledì a Firenze in Coppa e domenica a Cagliari. La Dea sta pagando un dazio fisiologico ad un ritmo di partite da sport ...