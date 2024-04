L’Arte Terapia per tutti | gratis | al Teatro Abarico di Roma | l’appuntamento da non perdere per questa stagione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 9 aprile 2024), 9 aprile 2024 – Viaggio ai confini di sé in parole e voce. Un seminario divulgativo e ben 4 seminari esperienziali per un viaggio dentro di sé attraversotrae scrittura È la novità della parte finale diteatrale a: un grande evento gratuito per far conoscere il mondo delUn ciclo di seminari esperienziali di Artetrae scrittura, per utilizzare i linguaggi artistici in una forma non solo di intrattenimento, ma anche “terapeutici” ed educativi. I 3 momenti fondamentali per qualsiasi percorso di evoluzione spirituale e psicologica sono: riconoscimento, accettazione e rielaborazione. In contesti come ...