“L’arrivo di nuove pandemie è certo ma c’è un modo per prevenirle” | intervista a Hans Kluge OMS Europa

(Di martedì 9 aprile 2024) L'di Fanpage.it a, direttore europeo dell'OMS, in occasione del 20esimo anniversario dell'Ufficio di Venezia: "Le minacce alla salute derivanti dal cambiamento climatico, dall’inquinamento e dalla perdita di biodiversità non sono rischi ipotetici per il futuro. Sono qui e ora. È impossibile prevedere l’origine della prossima grande emergenza sanitaria, ma possiamo certamente preparare i nostri sistemi sanitari ad affrontarla".