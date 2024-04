L’arresto per droga | la condanna e il suv senza assicurazione | chi è Nancy Liliano | la donna che ha investito e ucciso i carabinieri

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 aprile 2024) É ancora forte il dolore per la morte dei due giovanissimi(Francesco Pastore, 25 anni, di Manfredonia, Foggia, e dell’appuntato scelto Francesco Ferraro, 27, di Montesano Salentino, nel Leccese), deceduti in seguito al tragico incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 91 che collega Eboli con il comune di Campagna. Nello schianto è rimasto ferito un altro militare. Con il passare delle ore si delinea in maniera sempre più chiara il ritratto dellache sabato sera era alla guida del suv che si è scontrato con l’auto su cui viaggiavano i. Si tratta di, 31 anni, risultata positiva ai test per rilevare la predie alcol. Non solo: pare che il suv Range Rover sul quale viaggiava insieme a una 18enne, rimasta ...