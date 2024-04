L’arpa birmana | un film dimenticato che torna al momento giusto | sono tanti i paralleli con l’oggi

(Di martedì 9 aprile 2024) Dopo un restauro da parte di Nikkatsu Corporation, èto in sala in questi giorni (distribuito dalla Cineteca di Bologna)(1956), il capolavoro del regista giapponese Kon Ichikawa (1915-2008). È stato un ritorno provvidenziale per une che, in questi orribili tempi di guerre, ci offre uno straordinario messaggio pacifista. Lo aveva mandato in onda La7, prima del restauro, nel lontano 2003, poi era quasi sparito dai circuiti italiani.è tratto da un romanzo di Michio Takeyama (1903-1984), scrittore sempre contrario all’alleanza nipponico-nazista-fascista contro la quale si era schierato con un pamphlet (Doitsu, atarashiki ch?sei? Ovvero Germania, il Medioevo rinnovato?). Aveva anche tradotto in giapponese, fra le altre ...

