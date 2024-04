L' argine rotto delle riviste scientifiche

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 9 aprile 2024) Di tanto in tanto, appaiono pubblicati suaccreditate articoli che sono una summa del pensiero magico moderno (?), rivestito di termini scroccati dalla scienza e usati tipicamente nel modo in cui fa la pseudoscienza, ovvero per costruire frasi sintatticamente corrette e semanticamente nulle. Vediamo, per esempio, un articolo pubblicato giusto una settimana fa in una rivista dedicata esplicitamente alle “medicine integrative e complementari” di De Gruyter.Lo scopo del lavoro descritto nell’articolo è descritto dagli autori fin dal suo attacco, che suona pressappoco così: “C'è un crescente interesse nell'applicazione della terapia del biocampo come medicina complementare e alternativa (CAM) per trattare varie malattie. Le pratiche includono reiki, qigong, benedizione, preghiera, guarigione a distanza, note come terapie del biocampo. ...