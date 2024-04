L’App Google contiene alcuni indizi su Google Pixel 9

Sempre più utenti stanno notando la Nuova barra inferiore e altre modifiche per quanto riguarda l'App Google . L'articolo Nuova grafica e nuovi colori in test per App Google proviene da ... (tuttoandroid)

Android 15: Private Space per nascondere app e dati - Private Space è la nuova funzionalità di Android 15 che permette di creare un profilo separato per nascondere app e dati sensibili.msn

Google Cloud Next 2024: dall'hardware ai servizi, la parola d'ordine è intelligenza artificiale - Google Cloud ha annunciato moltissime novità alla sua conferenza Next e non stupisce poi molto che siano tutte in qualche modo legate all'intelligenza artificiale, dall'hardware fino ai servizi ...edge9.hwupgrade

Find my device, Google annuncia il suo tracciatore per trovare gli smartphone Android persi - La novità dell'azienda di Mountain View permetterà di ritrovare i telefoni scomparsi anche se non hanno la geolocalizzazione attiva ...fanpage