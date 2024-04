L’Antimafia chiede le carte di Bari | Torino e Palermo Pd e M5s | “Commistione tra politici | boss e massoni” Fdi | “Russo sospeso”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Prima è scoppiato il caso, con il Viminale che ha inviato la commissione d’accesso per valutare possibili infiltrazioni mafiose nel comune. Poi è scoppiata l’inchiesta in Piemonte sulle possibili infiltrazioni della ‘ndrangheta nei cantieri autostradali della-Bardonecchia e nell’Alta velocità: tra gli indagati (non per reati di tipo mafioso) anche Salvatore Gallo, 85enne ras delle tessere del Pd, padre dell’ex capogruppo in Regione Raffaele, che si è appena dimesso. Infine è arrivata l’operazione a, con Mimmo, ex consigliere comunale di Fdi (oradal partito) finito agli arresti per concorso esterno e voto di scambio. Da Nord a Sud sono tre le inchieste hanno sollevato inquietanti sospetti sulla regolarità del voto. Dal Piemonte alla Sicilia, infatti, s’ipotizzano ...