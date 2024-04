Lampi di Musetti! Batte Fils con un tennis spumeggiante e sfiderà Djokovic agli ottavi a Montecarlo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 aprile 2024) Lorenzooffre una serata di gran. Il carrarino supera il secondo turno del Masters 1000 monegascondo Arthurcon il punteggio di 6-3, 7-5 al termine di un match giocando alla grande per larghi tratti e nel quale è riuscito a gestire anche un passaggio a vuoto nel finale. Adessodi finale c’è ad attenderlo Novakper la rivincita dello scorso anno.entra decisamente meglio in partita del suo avversario: comincia alla grande al servizio ottenendo dei punti diretti con la prima e in risposta entra sempre nello scambio, trovando profondità e raccogliendo degli errori da parte dicon il dritto che gli valgono il break nel secondo game e il 3-0 immediato. ...