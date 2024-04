L’Amiata piace molto | vero boom di presenze turistiche durante tutto l’anno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Monte Amiata (Grosseto), 9 aprile 2024 – Numeri, quelli relativi agli arrivi e alle, positivi per i comuni del Monte Amiata. Ieri, nella cornice del parco museo minerario di Abbadia San Salvatore, l’Ambito turistico amiatino che è composto da 8 comuni (6 grossetani e 2 delsenese) ha presentato agli operatori i numeri relativi ai flussi turistici che hanno caratterizzato il 2023. Lo scorso anno nei territori comunali di Arcidosso, Castel del Piano, Santa Fiora, Roccalbegna, Seggiano, Castell’Azzara, Piancastagnaio e Abbadia San Salvatore sono arrivati circa 72mila turisti, 9 mila in più rispetto al 2022, con un incremento del 17% circa. Lesono state 205mila, 32mila in più del 2022 con un incremento di circa il 18%. Rapportando i dati con gli anni precedenti è possibile vedere ...