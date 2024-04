L’addio a Francesco Ferraro e Francesco Pastore | i carabinieri pugliesi morti nell’incidente a Campagna | “La loro morte un crimine | figli e amici di tutti noi”

Grave lutto per Claudio Baglioni : proprio in queste ore, il cantante ha infatti comunicato la morte del suo storico collaboratore Francesco Novaro (Franco, per gli amici), che da anni lo ... (thesocialpost)

Carabinieri morti, in centinaia ai funerali di Francesco Pastore e Francesco Ferraro: lutto cittadino a Manfredonia e Montesano - È il giorno del dolore oggi in Puglia, dove a Manfredonia e a Montesano Salentino si tengono i funerali dei due carabinieri morti sabato a Campagna, speronati mentre erano ...leggo

Sinatti, De Laurentiis offre un nuovo contratto col Napoli: verso l'addio al doppio incarico - Le conferme sono poche: Mauro Meluso (lo cerca la Salernitana) lascerà il posto a Giovanni Manna. E appare blindato il capo scouting, Maurizio Micheli, che ha ancora un altro anno di ...ilmattino

Grande dolore in Puglia per i funerali dei giovani carabinieri morti. Manfredonia e Montesano in lutto - dell'arrivo del feretro del maresciallo dei carabinieri Francesco Pastore, di 25 anni, morto nel tragico incidente stradale avvenuto nel Salernitano nella notte tra sabato e domenica scorsi in cui ha ...quotidianodipuglia