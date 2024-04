L’Ad di Autostrade per l’Italia | “Chiedo scusa per il crollo del Ponte Morandi”

(Di martedì 9 aprile 2024) Genova, 9 aprile 2024 – “Esprimo il dolore mio personale e di tutta la società per quello che è successo e certamente non c’è una giustificazione, le scuse sono mie ma anche di tutto il personale ben sapendo le responsabilità che ha una società che gestisce un bene pubblico“. Così Roberto Tomasi, amministratore delegato diper, ha chiestoai famigliari delle 43 vittime deldiavvenuto a Genova il 14 agosto 2018 al termine di un incontro organizzato dall’emittente ligure Primocanale. “Quello che mi sento di dire è che la società è cambiata profondamente e sta investendo sulla sicurezza – ha detto ancora Tomasi -. Capisco che qualche volta le chiusure vengono vissute solo come ‘traffico’ ma in realtà tutte le volte che noi chiudiamo lo ...

